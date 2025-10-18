Erste Bank Open heute LIVE: 2 Österreicher in der Qualifikation
Heute starten die Erste Bank Open 2025: Alle heutigen Quali-Spiele mit österreichischer Beteiligung im Überblick. Der Spielplan für Samstag.
Heute starten die Erste Bank Open 2025. Los geht es mit der Qualifikation ab 12 Uhr.
Dank Wildcards sind mit Lukas Neumayer und Joel Schwaerzler auch zwei Österreicher mit dabei, die heute am Center Court im Einsatz sind.
Neumayer und Schwärzler im Einsatz
Den Auftakt am Center Court macht ab 12:00 Uhr Nicolai Budkov Kjaer, der mit einer Wildcard ausgestattet ist und gegen den an Nummer 3 gesetzten Franzosen Terence Atmane antritt. LIVE-Ticker>>>
Direkt im Anschluss trifft Lukas Neumayer, ebenfalls mit Wildcard, auf den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic, der als Nummer 5 gesetzt ist. LIVE-Ticker>>>
Nicht vor 15:00 Uhr kommt es zum Auftritt von Joel Schwärzler, der gegen den serbischen Topfavoriten Hamad Medjedovic (2) antritt. LIVE-Ticker>>>
Der Spielplan am Center Court:
Ab 12:00 Uhr – Nicolai Budkov Kjaer (WC) vs. Terence Atmane (3)
Im Anschluss – Lukas Neumayer (WC) vs. Aleksandar Kovacevic (5)
Nicht vor 15:00 Uhr – Joel Schwaerzler (WC) vs. Hamad Medjedovic (2)
Der Spielplan für die beide Courts in der Marx-Halle:
#glaubandich Court (ab 12:00 Uhr)
Vit Kopriva vs. Ethan Quinn (6)
Jesper de Jong vs. Matteo Arnaldi (7)
Nicht vor 15 Uhr: Marton Fucsovics (1) vs. Tristan Schoolkate
Fairplay Court (ab 14:00 Uhr)
Damir Dzumhur (4) vs. Aleksandar Vukic
Dalibor Svrcina vs. Jacob Fearnley (8)