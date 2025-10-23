Erste Bank Open: Sinner entscheidet Italiener-Duell für sich

Jannik Sinner zieht ins Viertelfinale der Erste Bank Open in Wien ein!

In der Runde der letzten 16 schlägt der Weltranglisten-Erste seinen Landsmann Flavio Cobolli mit 6:2, 7:6.

Dabei gestaltet Sinner den ersten Satz gegen den 22. der Welt erwartungsgemäß eindeutig. Zwei der ersten drei Aufschlagspiele von Cobelli sichert sich der Favorit.

Deutlich umkämpfter verläuft der zweite Satz. Bis zum Tiebreak bringen beide Athleten ihre Aufschlagspiele durch. Das Tiebreak gewinnt Sinner schließlich mit 7:4.

Im Viertelfinale wartet Alexander Bublik (Weltranglisten-16.) auf den vierfachen Grand-Slam-Sieger.