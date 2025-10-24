NEWS

Erste Bank Open - Spielplan für Freitag

Viertelfinal-Tag bei den Erste Bank Open mit Jannik Sinner und Alexander Zverev. In der Marx-Halle ist das Doppel im Fokus. Der Spielplan für Freitag.

Erste Bank Open - Spielplan für Freitag Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Heute wartet bei den Erste Bank Open in Wien Tennis vom Feinsten.

In der Stadthalle stehen Jannik Sinner, die Nummer 1 des Turniers, und Alexander Zverev, die Nummer 2, besonders im Fokus. Sinner hat sich souverän ins Viertelfinale gespielt und bisher keine Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen lassen.

Doppel-Bewerb in der Marx-Halle

Die Marx-Halle steht ganz im Zeichen des Doppels. Auch hier werden die Viertelfinal-Duelle ausgetragen - mit österreichischer Beteiligung: Alexander Erler und Lucas Miedler kämpfen mit ihren Partnern um den Halbfinaleinzug.

Rollstuhl-Tennis auf dem Fairplay Court

Auf dem Fairplay Court geht das Rollstuhl-Turnier in die entscheidende Phase, mit spannenden Halbfinals und dem Doppelfinale mit Nico Langmann.

Der komplette Spielplan für Freitag:

Center Court, Stadthalle - Viertelfinale:

13:30 Uhr – de Minaur (AUS/3) vs. Berrettini (ITA) - LIVE-Ticker>>>
Nicht vor 15:00 Uhr – Griekspoor (NED) vs. Zverev (GER/2) - LIVE-Ticker>>>
Nicht vor 17:30 Uhr – Sinner (ITA/1) vs. Bublik (KAZ) - LIVE-Ticker>>>
Nicht vor 20:15 Uhr – Moutet (FRA) vs. Musetti (ITA/4) - LIVE-Ticker>>>

#glaubandich-Court, Marx-Halle – Doppel-Viertelfinale

Spielbeginn 13:30 Uhr

Arevalo / Pavic (1) vs. Bhambri / Goransson
Salisbury / Skupski (4) vs. Cabral / Miedler - LIVE-Ticker>>>
Erler / Galloway (WC) vs. Heliovaara / Patten (3) - LIVE-Ticker>>>
Romboli / Smith (LL) vs. Cash / Glasspool (2)

Fairplay-Court, Marx-Halle - Rollstuhlturnier

Spielbeginn 13:30 Uhr

SF: Alwande Sikhosana vs. Stephane Houdet (2)
SF: Gordon Reid (1) vs. Joachim Gerard

F: Houdet / Scheffers vs. Langmann / Sikhosana

Bilder von Red Bull Bassline 2025

Slideshow starten

34 Bilder

Mehr zum Thema

Erste Bank Open: Sinner entscheidet Italiener-Duell für sich

Erste Bank Open: Sinner entscheidet Italiener-Duell für sich

Tennis
2
Miedler und Erler stehen in Wien im Viertelfinale

Miedler und Erler stehen in Wien im Viertelfinale

Tennis
1
Ex-Wien-Sieger bei den Erste Bank Open bereits ausgeschieden

Ex-Wien-Sieger bei den Erste Bank Open bereits ausgeschieden

Tennis
2
Sinner und Zverev sehen Masters-Turnier in Saudi-Arabien positiv

Sinner und Zverev sehen Masters-Turnier in Saudi-Arabien positiv

Tennis - ATP
1
Sinner marschiert in das Achtelfinale von Wien

Sinner marschiert in das Achtelfinale von Wien

Tennis
2
Misolic muss sich de Minaur im Wien-Achtelfinale geschlagen geben

Misolic muss sich de Minaur im Wien-Achtelfinale geschlagen geben

Tennis
7
Tennis LIVE: Filip Misolic - Alex de Minaur in Wien

Tennis LIVE: Filip Misolic - Alex de Minaur in Wien

Tennis
3
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP-Tour ATP-500 Alexander Erler Lucas Miedler Jannik Sinner Alexander Zverev Erste Bank Open Wiener Stadthalle Nico Langmann