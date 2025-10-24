Center Court, Stadthalle - Viertelfinale:
13:30 Uhr – de Minaur (AUS/3) vs. Berrettini (ITA)
Nicht vor 15:00 Uhr – Griekspoor (NED) vs. Zverev (GER/2)
Nicht vor 17:30 Uhr – Sinner (ITA/1) vs. Bublik (KAZ)
Nicht vor 20:15 Uhr – Moutet (FRA) vs. Musetti (ITA/4)
#glaubandich-Court, Marx-Halle – Doppel-Viertelfinale
Spielbeginn 13:30 Uhr
Arevalo / Pavic (1) vs. Bhambri / Goransson
Salisbury / Skupski (4) vs. Cabral / Miedler
Erler / Galloway (WC) vs. Heliovaara / Patten (3)
Romboli / Smith (LL) vs. Cash / Glasspool (2)
Fairplay-Court, Marx-Halle - Rollstuhlturnier
Spielbeginn 13:30 Uhr
SF: Alwande Sikhosana vs. Stephane Houdet (2)
SF: Gordon Reid (1) vs. Joachim Gerard
F: Houdet / Scheffers vs. Langmann / Sikhosana