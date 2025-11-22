NEWS

Spanien folgt Italien ins Davis-Cup-Finale

Auch ohne Topstar Alcaraz: Die Iberer bezwingen Deutschland 2:1 und treten im Finale gegen Italien an.

Spanien folgt Italien ins Davis-Cup-Finale Foto: © GETTY
Spanien schlägt Deutschland mit 2:1 und komplettiert das Finale im Davis Cup 2025!

Am Sonntag geht es gegen Österreich-Bezwinger Italien um den Pokal.

Zverevs Star-Power reicht Deutschland nicht

Pablo Carreno Busta brachte Spanien mit einem 6:4,7:6(6) gegen Jan-Lennard Struff in Führung. Alexander Zverev glich durch ein 7:6(2),7:6(5) gegen Jaume Munar aus.

Das entscheidende Doppel gewannen Marcel Granollers/Pedro Martinez gegen Kevin Krawietz/Tim Pütz 6:2,3:6,6:3.

Der sechsfache Titelträger Spanien steht erstmals seit 2019 im Finale, damals holte man in Madrid gegen Kanada die Trophäe. Der dreimalige Gewinner Deutschland verpasste den ersten Einzug ins Endspiel seit 1993.

Für Italien, das sich nach dem Auftaktsieg über Österreich am Freitag 2:0 gegen Belgien durchgesetzt hatte, geht es vor Heimpublikum um den dritten Titel in Serie.

Die Gastgeber bestreiten das Turnier ohne ihre Topspieler Jannik Sinner und Lorenzo Musetti, bei Spanien fehlt der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz. Zverev war der einzige Top-Ten-Spieler unter den acht Finalturnierteilnehmern.

