Hartberg weiht neues Stadion mit Heimsieg ein

Einweihungsparty in Hartberg!

Der TSV Hartberg hat sein neu umgebautes Stadion mit einem Sieg eingeweiht.

Vor heimischer Kulisse setzen sich die Oststeirer gegen die SV Ried mit 2:0 durch. Ausschlaggebend: Ein klarer Matchplan und eiskalte Effizienz.

Führung nach Elfmeter

Die Partie beginnt ausgeglichen, beide Teams suchen den Weg nach vorne. Nach einer intensiven Anfangsphase trifft Bajic den Hartberger Henning im Strafraum.

Der nimmt den Kontakt gerne an, Schiedsrichter Safak Barmaksiz entscheidet auf Elfmeter, den Elias Havel in der 21. Minute souverän verwandelt. Es ist sein bereits achtes Saisontor!

Ried noch einmal Gefählich vor der Pause

Ried reagiert mit Druck und mehreren Chancen, doch die Hartberger Defensive hält stand.

Kurz vor der Pause vergeben die Innviertler ihre beste Gelegenheit. Sie bringen den Ball über Pomer gefährlich in den Sechzehner, doch Hülsmann wehrt den Kopfball ab und hält den Kasten zur Pause sauber.

Nach der Pause: Ried drückt – Hartberg sticht

Nach dem Seitenwechsel gehören die ersten Minuten klar den Gästen. Ried kombiniert sich mehrfach gefährlich in den Strafraum, doch die Belohnung bleibt aus.

Aus dem Nichts schlägt Hartberg eiskalt zu: Nach einem blitzschnellen Umschaltmoment spielt Elias Havel den Ball auf Lukas Fridrikas. Dieser vollendet in der 57. Minute wunderschön zum 2:0.

Spannung bis zum Schluss

Doch die Rieder geben sich nicht auf. In der letzten Viertelstunde werfen sie noch einmal alles nach vorne. In der Nachspielzeit kommen sie zu einer Chance durch Kingstone Mutandwa.

Doch Hartberg verteidigt leidenschaftlich und lassen nichts anbrennen. Nach 94 Minuten ist Schluss, die Oststeirer dürfen den perfekten Auftakt im neuen Stadion mit einem 2:0 Sieg feiern.

Die Oststeirer liegen nach der 14. Runde auf Rang drei der Tabelle. Die Rieder liegen nach der Niederlage auf Rang neun.