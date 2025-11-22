NEWS

Hartberg weiht neues Stadion mit Heimsieg ein

Nach 189 Tagen ohne "echtem" Heimspiel holen die Hartberger in der umgebauten Profertil Arena einen souveränen Sieg gegen die SV Ried.

Hartberg weiht neues Stadion mit Heimsieg ein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Einweihungsparty in Hartberg!

Der TSV Hartberg hat sein neu umgebautes Stadion mit einem Sieg eingeweiht.

Vor heimischer Kulisse setzen sich die Oststeirer gegen die SV Ried mit 2:0 durch. Ausschlaggebend: Ein klarer Matchplan und eiskalte Effizienz.

Führung nach Elfmeter

Die Partie beginnt ausgeglichen, beide Teams suchen den Weg nach vorne. Nach einer intensiven Anfangsphase trifft Bajic den Hartberger Henning im Strafraum.

Der nimmt den Kontakt gerne an, Schiedsrichter Safak Barmaksiz entscheidet auf Elfmeter, den Elias Havel in der 21. Minute souverän verwandelt. Es ist sein bereits achtes Saisontor!

Ried noch einmal Gefählich vor der Pause

Ried reagiert mit Druck und mehreren Chancen, doch die Hartberger Defensive hält stand.

Kurz vor der Pause vergeben die Innviertler ihre beste Gelegenheit. Sie bringen den Ball über Pomer gefährlich in den Sechzehner, doch Hülsmann wehrt den Kopfball ab und hält den Kasten zur Pause sauber.

Nach der Pause: Ried drückt – Hartberg sticht

Nach dem Seitenwechsel gehören die ersten Minuten klar den Gästen. Ried kombiniert sich mehrfach gefährlich in den Strafraum, doch die Belohnung bleibt aus.

Aus dem Nichts schlägt Hartberg eiskalt zu: Nach einem blitzschnellen Umschaltmoment spielt Elias Havel den Ball auf Lukas Fridrikas. Dieser vollendet in der 57. Minute wunderschön zum 2:0.

Spannung bis zum Schluss

Doch die Rieder geben sich nicht auf. In der letzten Viertelstunde werfen sie noch einmal alles nach vorne. In der Nachspielzeit kommen sie zu einer Chance durch Kingstone Mutandwa.

Doch Hartberg verteidigt leidenschaftlich und lassen nichts anbrennen. Nach 94 Minuten ist Schluss, die Oststeirer dürfen den perfekten Auftakt im neuen Stadion mit einem 2:0 Sieg feiern.

Die Oststeirer liegen nach der 14. Runde auf Rang drei der Tabelle. Die Rieder liegen nach der Niederlage auf Rang neun.

TSV Hartberg TSV Hartberg HTB SV Ried SV Ried SVR
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
  • Elias Havel
  • Lukas Fridrikas
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle

Mehr zum Thema

Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - SV Ried

Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - SV Ried

Bundesliga
3
Altach überrumpelt den WAC und kann wieder siegen

Altach überrumpelt den WAC und kann wieder siegen

Bundesliga
3
Effiziente Austria gewinnt bei Blau-Weiß

Effiziente Austria gewinnt bei Blau-Weiß

Bundesliga
12
Bundesliga LIVE: Blau-Weiß Linz - FK Austria Wien

Bundesliga LIVE: Blau-Weiß Linz - FK Austria Wien

Bundesliga
32
ICE Hockey League LIVE: Pioneers - Ferencvaros Budapest

ICE Hockey League LIVE: Pioneers - Ferencvaros Budapest

ICE Hockey League
Rückkehr ins Camp Nou: Barça gewinnt souverän gegen Bilbao

Rückkehr ins Camp Nou: Barça gewinnt souverän gegen Bilbao

La Liga
Dreifachsieg! "So weitergemacht, wie wir aufgehört haben"

Dreifachsieg! "So weitergemacht, wie wir aufgehört haben"

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga SV Ried TSV Hartberg Elias Havel Lukas Fridrikas