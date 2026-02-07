Ausgleich! Neumayer gewinnt sein Davis-Cup-Einzel klar

Österreich kann im Davis-Cup-Duell mit Japan wieder ausgleichen!

Nach der Doppel-Niederlage von Lucas Miedler und Alexander Erler (Alle Infos >>>), feiert nun Lukas Neumayer im dritten Einzel einen überzeugenden Zwei-Satz-Sieg.

Der Österreicher ersetzte spontan Sebastian Ofner und schlägt Japans Nummer eins, Shintaro Mochizuki, klar mit 6:3, 6:3. Bereits nach 1:14 Stunden verwertet der 23-Jährige seinen zweiten Matchball.

Neumayer stellt damit gesamt auf 2:2. Damit fällt die Entscheidung im letzten Einzel: Dort trifft nun Jurij Rodionov auf Yoshihito Nishioka (ab 10:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).