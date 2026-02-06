Mochizuki, Shintaro MOC
Rodionov, Jurij ROD
Endstand
0:2
4:6 , 5:7
NEWS

Ausgleich! Rodionov besiegt Japans Nummer eins im Davis Cup

Im zweiten Einzel bezwingt Jurij Rodionov Shintaro Mochizuki in zwei Sätzen und schafft damit den Ausgleich für Rot-Weiß-Rot.

Ausgleich! Rodionov besiegt Japans Nummer eins im Davis Cup Foto: © GEPA
Ausgleich für Österreich!

Im Davis-Cup-Duell mit Japan sorgt Jurij Rodionov nach der Auftaktniederlage von Sebastian Ofner (zum Bericht >>>) für das 1:1. Er bezwingt die japanische Nummer eins Shintaro Mochizuki (ATP-108.) mit 6:4, 7:5.

Bereits im zweiten Aufschlaggame des Japaners gelingt dem Österreicher das Break zum 2:1, was er dann im weiteren Verlauf des Spielabschnitts souverän zum Satzgewinn nachhause spielt.

Fast genau umgekehrt startet dann der zweite Satz. Rodionov verliert wie Mochizuki zuvor sein zweites Service-Game, wodurch sein Kontrahent mit 3:1 in Front liegt. Doch dem Österreicher gelingt das unmittelbare Rebreak und der anschließende Ausgleich zum 3:3.

Drei Duelle folgen am Samstag

Auch seinen nächsten Aufschlag muss Rodionov abgeben, nimmt aber direkt im Anschluss Mochizuki das Service ab. Mit eigenem Service stellt er auf 5:5, ehe Rodionov mit einem dritten Break im zweiten Satz auf 6:5 stellt. So serviert er zum 7:5-Satzgewinn sowie Matchgewinn und 1:1-Ausgleich für Rot-Weiß-Rot.

Drei weitere Duelle stehen im Duell mit Japan noch aus, diese finden am Samstag statt. Den Anfang macht das Doppel Alexander Erler/Lukas Miedler gegen Yosuke Watanuki/Takeru Yuzuki, gefolgt von der Partie Sebastian Ofner gegen Shintaro Mochizuki. Den Abschluss bildet dann Jurij Rodionov gegen Yosuke Watanuki.

