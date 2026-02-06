Davis Cup LIVE: Watanuki/Yuzuki gegen Erler/Miedler

Am Samstag eröffnet das Doppel den zweiten Tag des Davis-Cup-Duells zwischen Japan und Österreich. Alexander Erler und Lucas Miedler treffen auf Yosuke Watanuki und Takeru Yuzuki (ab 5:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die beiden Einzel am Freitag brachten ein Remis nach dem ersten Tag. Sebastian Ofner musste sich Yosuke Watanuki mit 3:6, 4:6 geschlagen geben. Jurij Rodionov sorgte mit einem 7:5, 6:4-Erfolg über Japans Nummer 1 Shintaro Mochizuki für den Ausgleich.

Erler/Miedler sind im Doppel zu favorisieren, Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer hoffte, "mit einem 2:1 in die letzten zwei Einzel zu gehen."