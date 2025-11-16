Tischtennis: Niederlage in Frauen-Champions-League

Für Linz AG Froschberg hat es zum Start der 2. Runde der Tischtennis-Frauen-Champions-League kein Erfolgserlebnis gegeben.

Die Oberösterreicherinnen verloren am Sonntag beim TTC Berlin 1:3. Suthasini Sawettabut holte mit einem 3:1 gegen Natalia Bajor den einzigen Punkt. Yuka Kaneyoshi unterlag sie ebenso wie auch Britt Eerland 0:3.

Zudem gelang auch Andrea Pavlovic gegen Xiaona Shan kein Satzgewinn. Am 17. Dezember geht es zu Hause gegen den Gruppe-C-Letzten TT Saint Quentin weiter.