Neustadt-Niederlage in der Champions-League

Die Überraschung bleibt aus!

Für den TTC Wiener Neustadt hat es im Achtelfinal-Hinspiel der Männer-Champions-League erwartungsgemäß kein Erfolgserlebnis gegeben. Die Niederösterreicher zogen am Sonntag vor eigenem Publikum gegen den französischen Topclub Nimes-Montpellier mit 1:3 den Kürzeren.

Die Doppel-Europameister Alexis und Felix Lebrun holten für den Favoriten drei Einzelpunkte, Letzterer siegte zweimal. Den Ehrenpunkt der Gastgeber steuerte Navid Shams bei, der Antoine Hachard besiegte.

Das Rückspiel in Frankreich geht am 21. Dezember (17.00 Uhr) über die Bühne. Für den Verlierer geht es im Europe-Cup-Achtelfinale weiter.

Auch Frauen mit Niederlage

Ebenfalls eine Niederlage setzte es in der "Königsklasse" für die Frauen von Linz AG Froschberg, die zum Start der 2. Runde beim TTC Berlin 1:3 den Kürzeren zogen. Suthasini Sawettabut holte mit einem 3:1 gegen Natalia Bajor den einzigen Punkt.

Yuka Kaneyoshi unterlag sie wie auch Britt Eerland 0:3. Zudem gelang auch Andrea Pavlovic gegen Shan Xiaona kein Satzgewinn. Am 17. Dezember geht es zu Hause gegen den Gruppe-C-Letzten TT Saint Quentin weiter.