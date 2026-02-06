Tagger, Lilli TAG
Semenistaja, Darja SEM
Endstand
2:1
4:6 , 6:4 , 6:2
NEWS

Erfolgsserie prolongiert: Tagger steht im Mumbai-Halbfinale

Die Österreicherin bezwingt die Nummer zwei des Bewerbs und steht schon im Halbfinale. Im Ranking klettert sie weiter nach oben.

Erfolgsserie prolongiert: Tagger steht im Mumbai-Halbfinale Foto: © GEPA
Der Erfolgslauf geht weiter: Lilli Tagger zieht beim WTA-Challenger in Mumbai in das Halbfinale ein!

Die rot-weiß-rote Nachwuchshoffnung bezwingt die an Position zwei gesetzte Lettin Darja Semenistaja nach Satzrückstand mit 4:6, 6:4, 6:2.

Nachdem die 17-Jährige den ersten Satz noch knapp mit 4:6 verliert, kann sie den Spieß im zweiten Spielabschnitt umdrehen und diesen mit 6:4 zu ihren Gunsten entscheiden.

Gegnerin noch offen

Im finalen dritten Satz gelingt der Osttirolerin ein frühes Break, sodass sie mit 3:1 in Führung gehen kann. Sie schließt direkt ein weiteres Break zum 4:1 an, worauf der Lettin aber das erste Rebreak gelingt.

Die unmittelbare Antwort von Tagger ist ein erneutes Break, woraufhin sie zum Matchgewinn serviert. Das gelingt ihr auch - sie bringt ihr Aufschlagspiel durch und zieht ins Halbfinale ein.

Taggers Gegnerin steht noch nicht fest - diese wird im Duell zwischen der Japanerin Mei Yamaguchi und der Chinesin Tian Fangran ermittelt.

Im Live-Ranking klettert Tagger auf Platz 120.

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

Tennis Sport-Mix WTA Lilli Tagger WTA-Challenger