Tagger, Lilli TAG
Shimizu, Eri SHI
Endstand
2:0
6:2 , 6:2
NEWS

Tagger steht im Viertelfinale von Mumbai

Die junge Österreicherin setzt sich problemlos gegen ihre japanische Konkurrentin durch.

Tagger steht im Viertelfinale von Mumbai Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lilli Tagger steht im Viertelfinale des WTA-125-Turniers in Mumbai.

Die favorisierte Osttirolerin setzt sich nach 1:16 Stunden Spielzeit gegen die im WTA-Ranking auf Rang 413 liegende Japanerin Eri Shimizu mit 6:2, 6:2 durch und schafft es damit in die Runde der letzten acht.

Tagger, die auf Rang 128 der WTA-Weltrangliste steht, gelingt gleich im ersten Game das Break, später schafft sie sogar noch ein zweites zum 5:2. Diesen Vorsprung lässt sie sich nicht mehr nehmen und entscheidet den ersten Durchgang schlussendlich bei eigenem Aufschlag mit 6:2 für sich.

Auch im zweiten Durchgang behält die Österreicherin gegen Shimizu die Oberhand. Sie holt das Doppelbreak zum 4:2 und entscheidet auch den zweiten Satz schlussendlich 6:2 für sich.

Die 17-jährige Österreicherin trifft im Viertelfinale am Freitag auf die an Nummer zwei gesetzte Lettin Darja Semenistaja.

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

Slideshow starten

15 Bilder

