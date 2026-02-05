Watanuki, Yosuke WATOfner, Sebastian OFN
Heute 06:00 Uhr
NEWS
Davis Cup LIVE: Sebastian Ofner gegen Yosuke Watanuki
Das ÖTV-Herren-Team will an die erfolgreiche Saison des Vorjahres anknüpfen und sich auch dieses Jahr wieder für die Top-Acht qualifizieren.
Das Herren-Nationalteam startet in das neue Davis-Cup-Jahr!
Das Team rund um Head Coach Jürgen Melzer trifft ab Freitag in der ersten Qualifikationsrunde in Tokio auf das Nationalteam von Japan.
Im ersten Einzel wird Sebastian Ofner gegen die Nummer zwei Japans, Yosuke Watanuki, antreten (ab 6:00 Uhr im Live Ticker>>>).
Ofner ist Österreichs Nummer eins im Davis-Cup-Team, nachdem Filip Misolic zuhause gelassen wurde. Auf dem Papier sollte sich der Österreicher behaupten können. Der Japaner liegt zurzeit auf Rang 166, knappe 30 Positionen hinter dem Österreicher, der sich auf Position 135 befindet.