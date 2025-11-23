Davis Cup: Das ist Österreichs Auftaktgegner im kommenden Jahr

Die österreichischen Tennis-Männer treffen im Davis Cup in der ersten Weltgruppen-Qualifikationsrunde im Zeitraum 6. bis 8. Februar auswärts auf Japan.

Ort und Belag werden erst festgelegt. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Bologna. Japan verfügt aktuell mit Shintaro Mochizuki als 94. über einen Top-100-Spieler, allerdings fünf weitere Akteure unter den besten 200 der Welt.

Soll der Sprung zum Finalturnier zum zweiten Mal in Folge gelingen, muss Österreich aber nicht nur die Japaner niederringen. Im Erfolgsfall wäre im Zeitraum 18. bis 20. September 2026 Bulgarien oder der diesjährige Halbfinalist Belgien die zweite und letzte Hürde zum Final 8.

ÖTV-Präsident beschwört Teamspirit

"Japan ist sicherlich ein starker Gegner, aber unsere Chancen bestehen. Insbesondere dann, wenn sich unser Team bis dorthin auch im Weltzirkus erfolgreich schlägt und mit dementsprechendem Selbstvertrauen und in voller Stärke anreist", sagte ÖTV-Präsident Martin Ohneberg.

"Mit unserem positiven Teamspirit und Kampfgeist ist alles möglich."