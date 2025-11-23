Bundesliga heute: SK Sturm Graz - LASK

Der 14. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga bringt das Schlagerspiel zwischen dem SK Sturm Graz und dem LASK (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Österreichs Meister präsentierte sich nach der 1:2-Niederlage bei Rapid zuletzt wieder besser in Form. So konnte man gegen Nottingham Forest ein beachtliches Remis in der UEFA Europa League und gegen Vizemeister Red Bull Salzburg ebenfalls einen Punkt mitnehmen.

Auf einen Ligasieg warten die "Blackies" jedoch bereits seit der zehnten Runde. Besser in Form befinden sich hingegen die Linzer: Seit der Amtsübernahme von Cheftrainer Didi Kühbauer folgten vier Siege in vier Ligaspielen. Jener Erfolgslauf hievte die Oberösterreicher von Platz elf auf Tabellenrang sechs.

Sturm Graz - LASK im LIVE-Ticker: