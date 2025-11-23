Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS WSG Tirol WSG Tirol WSG
Heute 14:30 Uhr
1 1.46
X 4.75
2 6.10
Bundesliga heute: FC Red Bull Salzburg - WSG Tirol

Gelingt Tabellenführer Red Bull Salzburg gegen die WSG Tirol der nächste Sieg? LIVE-Infos:

Bundesliga heute: FC Red Bull Salzburg - WSG Tirol Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
In der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga trifft der FC Red Bull Salzburg zu Hause auf die WSG Tirol (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die "Bullen" fanden zuletzt wieder in die Spur und feierten in der UEFA Europa League gegen die Go Ahead Eagles einen wichtigen 2:0-Heimsieg. In der Liga folgte ein 1:1 gegen Sturm, trotz dessen man aktuell von der Tabellenspitze lacht.

Anders sieht es hingegen bei der WSG aus: Zwar ergatterte man gegen den WAC und Rapid zuletzt je einen Zähler, jedoch warten die Tiroler seit Ende Oktober auf einen vollen Erfolg in der Bundesliga.

FC Red Bull Salzburg - WSG Tirol im LIVE-Ticker:

So teuer sind die Bundesliga-Trikots in der Saison 2025/26

WSG Tirol: 60,00 Euro
SV Ried: 79,00 Euro

Patrick Greil: Wenn der Doppelpacker ein Tor bereut

Bundesliga
Altach überrumpelt den WAC und kann wieder siegen

Bundesliga
8
Bundesliga heute: SK Sturm Graz - LASK

Bundesliga
1
Nach Hartberger Siegesserie: "Das ist die Mannschaft der Stunde"

Bundesliga
4
Helm: "Gemeinsam in die selbe Richtung arbeiten"

Bundesliga
24
Bundesliga LIVE: Blau-Weiß Linz - FK Austria Wien

Bundesliga
46
Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - SV Ried

Bundesliga
3
