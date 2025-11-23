Bundesliga heute: FC Red Bull Salzburg - WSG Tirol

In der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga trifft der FC Red Bull Salzburg zu Hause auf die WSG Tirol (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die "Bullen" fanden zuletzt wieder in die Spur und feierten in der UEFA Europa League gegen die Go Ahead Eagles einen wichtigen 2:0-Heimsieg. In der Liga folgte ein 1:1 gegen Sturm, trotz dessen man aktuell von der Tabellenspitze lacht.

Anders sieht es hingegen bei der WSG aus: Zwar ergatterte man gegen den WAC und Rapid zuletzt je einen Zähler, jedoch warten die Tiroler seit Ende Oktober auf einen vollen Erfolg in der Bundesliga.

FC Red Bull Salzburg - WSG Tirol im LIVE-Ticker: