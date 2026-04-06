Mythos Masters: Jubiläen - Von Hogans Triumph bis zum Tiger Slam

Augusta National vergisst nie! Wenn sich die Golf-Elitewieder an der Magnolia Lane versammelt, schwingt auch die reiche Geschichte dieses Turniers mit.

Von Ben Hogans heroischem Comeback vor 75 Jahren bis hin zu Tiger Woods' historischem "Tiger Slam“ zur Jahrtausendwende – diese Jubiläen werden beim legendären Major-Turnier in diesem Jahr gefeiert.

Ein Blick auf einige der Jahrestage, die dieses Jahr im Masters gefeiert werden:

Vor 75 Jahren (1951)

Sieger: Ben Hogan

Ergebnis: 280

Vorsprung: 2 Schläge

Preisgeld: 3.000 $

Zweiter: Skee Riegel

Schlüssel zum Sieg: Hogan startete die Finalrunde einen Schlag hinter Riegel und Sam Snead und spielte eine 68 ohne Bogey. Hogan gewann damit sein zweites Major nach seinem fast tödlichen Autounfall. Im folgenden Jahr schlug er eine Dinner-Veranstaltung für alle Masters-Champions vor.

Vor 50 Jahren (1976)

Sieger: Raymond Floyd

Ergebnis: 271

Vorsprung: 8 Schläge

Preisgeld: 40.000 $

Zweiter: Ben Crenshaw

Schlüssel zum Sieg: Floyd machte auf jedem Par-5-Loch bis zur 54. Loch einen Birdie oder Eagle und baute einen Acht-Schläge-Vorsprung auf. Er egalisierte den 72-Loch-Rekord von Jack Nicklaus. Floyd reihte sich damit in die Gruppe der Wire-to-Wire-Sieger ein.

Vor 25 Jahren (2001)

Sieger: Tiger Woods

Ergebnis: 272

Vorsprung: 2 Schläge

Preisgeld: 1.008.000 $

Zweiter: David Duval

Schlüssel zum Sieg: Woods lieferte sich ein packendes Duell mit seinen Rivalen Duval und Phil Mickelson. Ein Bogey auf dem Par-3-16. Loch verhinderte, dass sie Woods, der auf den letzten sechs Löchern keine Schläge verlor, noch einholten. Sein zweiter Masters-Titel ermöglichte ihm, alle vier Majors gleichzeitig zu halten.

Vor 20 Jahren (2006)

Sieger: Phil Mickelson

Ergebnis: 281

Vorsprung: 2 Schläge

Preisgeld: 1.260.000 $

Zweiter: Tim Clark

Schlüssel zum Sieg: Mickelson hatte einen Schlag Vorsprung und leistete sich erst am letzten Loch ein Bogey. Nach über einem Jahrzehnt ohne Major-Sieg gewann Mickelson drei der letzten neun Majors.

Vor 10 Jahren (2016)

Sieger: Danny Willett

Ergebnis: 283

Vorsprung: 3 Schläge

Preisgeld: 1.800.000 $

Zweiter: Jordan Spieth und Lee Westwood

Schlüssel zum Sieg: Willett lag neun Schläge zurück, als Spieth auf den Löchern 10 und 11 Bogeys machte und auf dem Par-3-12. Loch zweimal den Ball in den Rae's Creek schlug, was zu einem Vierfach-Bogey führte. Willett spielte die Backnine mit 33 Schlägen und Birdies auf den Löchern 13, 14 und 16.

Vor 5 Jahren (2021)

Sieger: Hideki Matsuyama

Ergebnis: 278

Vorsprung: 1 Schlag

Preisgeld: 2.070.000 $

Zweiter: Will Zalatoris

Schlüssel zum Sieg: Matsuyama baute bereits am Samstag mit einer bogeyfreien 65 einen Vier-Schläge-Vorsprung auf. Er führte sogar mit sechs Schlägen, bis Xander Schauffele auf dem 16. Loch ins Wasser schlug und ein Triple-Bogey kassierte. Matsuyama machte auf den letzten vier Löchern drei Bogeys.