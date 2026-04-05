Endlich! Lukas Neumayer gewinnt ersten Challenger-Titel

Im siebenten Anlauf hat es Lukas Neumayer geschafft und endlich sein erstes ATP-Challenger-Endspiel gewonnen.

Der 23-jährige Salzburger gewinnt das Sandplatzturnier im italienischen Barletta nach einem Dreisatz-Sieg gegen Lokalmatador Michele Ribecai (ATP-350.). Neumayer verliert zwar Satz eins 2:6, kämpft sich jedoch zurück und gewinnt die beiden restlichen Sätze 6:3, 6:3.

Dabei musste Neumayer am Samstag gleich zwei Spiele absolvieren. Nach seinem Viertelfinal-Sieg über Enrico Dalla Valle (ITA/ATP-453.) profitierte er wenig später im zweiten Satz der Halbfinal-Partie gegen Felix Gill (GBR/ATP-242.) von einer Aufgabe seines Gegner.

Zuletzt mit Pech in Endspielen

Es ist der bislang größte Erfolg in Neumayers Karriere, nachdem er sich 2023 in den Challenger-Endspielen in Salzburg und Cordenons, 2024 in Tulln und Montemar sowie 2025 in Vicenza und Cordenons geschlagen geben musste.

Damit ist Neumayer auch ein Sprung nach vorne in der ATP-Weltrangliste sicher. Im LIVE-Ranking nimmt der Salzburger Platz 193 ein. Seine beste Weltranglisten-Platzierung war Rang 157 im August 2025.