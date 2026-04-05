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BJK-Cup: Das sind die Gegnerinnen der ÖTV-Frauen

Aufgrund des gleichzeitig stattfindenden Upper Austria Ladies Linz kann Österreich jedoch nicht in Bestbesetzung antreten.

BJK-Cup: Das sind die Gegnerinnen der ÖTV-Frauen Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Österreichs Tennis-Frauen treffen beim Billie Jean King Cup in der kommenden Woche in Banja Luka in Gruppe A der Europa-Afrika-Gruppe II auf Griechenland, Finnland, Bosnien-Herzegowina und Zypern.

Das hat die Auslosung am Sonntag ergeben. Das ÖTV-Team kann bei weitem nicht in Bestbesetzung anreisen, weil die besten heimischen Spielerinnen beim gleichzeitig stattfindenden Linzer WTA500-Turnier antreten.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Melanie Schnell

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