-
Ranking: Rückblick auf die Sportmomente 2025Sonstiges
-
Ist Novak Djokovic der Tennis-GOAT?Standpunkt
-
Ist der nächste Thiem eine Frau?Standpunkt
-
Virtuelles Tennis erobert Österreich: Das war das VRAC-Finale 2025Tennis Redaktionell
-
Die Hot Takes 2025 im TennisTennis Redaktionell
-
Erste Bank Open Virtual Open 2024 - AftermovieTennis Redaktionell
-
Red Bull Bassline 2024 - Highlights aus der Wiener StadthalleTennis - ATP
-
Drei DigiTalk: Von Muster bis Thiem: 50 Jahre Weltklasse-Tennis in der Wiener StadthalleTennis Redaktionell
-
The Official Tennis ExperienceTennis - ATP
-
So verkündet Dominic Thiem sein KarriereendeTennis - ATP
NEWS
BJK-Cup: Das sind die Gegnerinnen der ÖTV-Frauen
Aufgrund des gleichzeitig stattfindenden Upper Austria Ladies Linz kann Österreich jedoch nicht in Bestbesetzung antreten.
Österreichs Tennis-Frauen treffen beim Billie Jean King Cup in der kommenden Woche in Banja Luka in Gruppe A der Europa-Afrika-Gruppe II auf Griechenland, Finnland, Bosnien-Herzegowina und Zypern.
Das hat die Auslosung am Sonntag ergeben. Das ÖTV-Team kann bei weitem nicht in Bestbesetzung anreisen, weil die besten heimischen Spielerinnen beim gleichzeitig stattfindenden Linzer WTA500-Turnier antreten.