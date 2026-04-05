BJK-Cup: Das sind die Gegnerinnen der ÖTV-Frauen

Österreichs Tennis-Frauen treffen beim Billie Jean King Cup in der kommenden Woche in Banja Luka in Gruppe A der Europa-Afrika-Gruppe II auf Griechenland, Finnland, Bosnien-Herzegowina und Zypern.

Das hat die Auslosung am Sonntag ergeben. Das ÖTV-Team kann bei weitem nicht in Bestbesetzung anreisen, weil die besten heimischen Spielerinnen beim gleichzeitig stattfindenden Linzer WTA500-Turnier antreten.