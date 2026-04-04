Stark! Neumayer bejubelt den Final-Einzug

Lukas Neumayer steht im Finale beim ATP-Challenger in Barletta!

Der 23-jährige Salzburger setzt sich nach einer Aufgabe des Briten Felix Gill (ATP-242.) im zweiten Satz beim Sandplatzturnier erfolgreich durch.

Zwei schnelle Breaks sorgen im ersten Satz für eine 4:0-Führung. Danach lässt sich Neumayer auch von einer kleinen Aufholjagd des Briten zum 2:4 nicht beirren. Schließlich holt er sich mit 6:3 den Satzgewinn.

Auch im zweiten Satz übernimmt er schnell die Kontrolle. Beim 3:1-Zwischenstand für den Salzburger beendet sein britischer Kontrahent die Halbfinalpartie vorzeitig.

Daher trifft er nun am Sonntag im Endspiel auf den italienischen Lokalmatador Michele Ribecai (ATP-350.). Für Neumayer wäre es nach fünf Pleiten bei Challenger-Endspiele der erste Titel.