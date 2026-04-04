Neumayer, Lukas NEU
Gill, Felix GIL
Beendet
1:0
6:3 , 3:1
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Stark! Neumayer bejubelt den Final-Einzug

Der Salzburger schafft es ins Endspiel beim ATP-Challenger im italienischen Barletta. Nun peilt Neumayer seinen ersten Titel auf dieser Ebene an.

Stark! Neumayer bejubelt den Final-Einzug Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lukas Neumayer steht im Finale beim ATP-Challenger in Barletta!

Der 23-jährige Salzburger setzt sich nach einer Aufgabe des Briten Felix Gill (ATP-242.) im zweiten Satz beim Sandplatzturnier erfolgreich durch.

Zwei schnelle Breaks sorgen im ersten Satz für eine 4:0-Führung. Danach lässt sich Neumayer auch von einer kleinen Aufholjagd des Briten zum 2:4 nicht beirren. Schließlich holt er sich mit 6:3 den Satzgewinn.

Auch im zweiten Satz übernimmt er schnell die Kontrolle. Beim 3:1-Zwischenstand für den Salzburger beendet sein britischer Kontrahent die Halbfinalpartie vorzeitig.

Daher trifft er nun am Sonntag im Endspiel auf den italienischen Lokalmatador Michele Ribecai (ATP-350.). Für Neumayer wäre es nach fünf Pleiten bei Challenger-Endspiele der erste Titel.

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