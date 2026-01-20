Schnelle Streif: Fällt Fritz Strobls Streckenrekord?

Hahnenkammrennen 2026 - Bilder des 1. Trainings
Bis zur Abfahrt am Samstag ist zu erwarten, dass die Streif noch schneller wird. Am Mittwoch findet ein weiteres Abfahrts-Training statt, am Freitag der Super-G. Kitzbühel im LIVE-Ticker >>>
"Mit der ganzen Bewegung am Hang – es wird gerutscht – wird es ein bisschen unruhiger werden. Leichter wird es nicht", sagt Kriechmayr in Hinblick auf das Rennen am Samstag. "Aber es wird sicher auch das Material schärfer und die Athleten werden mehr attackieren, also es wird sicher wieder ein Spektakel werden."
Fällt der Streckenrekord? "Da könnte der Fritz schwitzen"
Vielleicht sogar ein rekordverdächtiges. Den Streckenrekord hält seit dem Jahr 1997 Fritz Strobl, der die Abfahrt in 1:51,58 Minuten bewältigte – damals freilich noch mit anderer Streckenführung.
Entwicklung des Streckenrekords auf der Streif>>>
Die schnellste Zeit im 1. Abfahrtstraining am Dienstag setzte der Italiener Giovanni Franzoni in 1:52,87 Minuten.
"Ja, da könnte der Fritz schwitzen am Samstag", glaubt Kriechmayr. Hemetsberger sieht es ähnlich: "Ich glaube, jetzt ist es soweit. Eine Sekunde schneller geht bei den Topleuten sicher noch."