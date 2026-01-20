Schnelle Streif: Fällt Fritz Strobls Streckenrekord?

Die Beschreibung Traumtagerl trifft es wohl am besten: Temperaturen unter null Grad, dazu ein wolkenloser Himmel und strahlender Sonnenschein. So präsentiert sich Kitzbühel am Dienstag zum Auftakt der Hahnenkamm-Rennen.

Passend dazu gab es nach dem 1. Abfahrts-Training auf der Streif fast ausschließlich fröhliche Gesichter im Ziel – und das nicht nur, weil schwere Stürze ausgeblieben sind.

Ergebnis des 1. Abfahrts-Trainings in Kitzbühel >>>

"Es hat Jahre gegeben, da habe ich mir schon bei der Besichtigung gedacht: Wie komme ich da runter? Dieses Jahr ist es wirklich Genuss zum Fahren", schwärmt Vincent Kriechmayr, als 16. bester ÖSV-Athlet, nach dem ersten Abtasten vom Zustand der Streif. "Es macht sehr viel Spaß, du fährst spätestens aus dem Steilhang mit einem Lachen raus. Es ist unglaublich lässig."

"Die Piste präsentiert sich wirklich in einem hervorragenden Zustand, da haben sie im Vorfeld extrem gute Arbeit geleistet", lobt Stefan Babinsky. Die 3,3 km lange Strecke sei von oben bis unten gleichmäßig präpariert, ergänzt Otmar Striedinger.

Schnelle Streif: "Es wird sicher wieder ein Spektakel"

Von einer "zahmen" Streif will aber niemand sprechen. Die Athleten berichten von höheren Geschwindigkeiten als sonst beim 1. Training.

"Die Strecke ist sehr schnell. Man hat es gleich gemerkt, dass man einen ziemlichen 'Hodan' drauf hat", erzählt Kriechmayr nach seiner Fahrt und spricht auch gleich die damit einhergehende Herausforderung an. "Es ist mit der Geschwindigkeit nicht so einfach, dass man die Kurven exakt trifft."