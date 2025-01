Österreichs Tennis ist in der Qualifikation für die Australian Open mit drei Aktiven vertreten.

Lukas Neumayer startet am Montag gegen den Dänen Elmer Moller in die Ausscheidung. Jurij Rodionov trifft in der ersten Runde auf den als Nummer 12 gesetzten Argentinier Thiago Agustin Tirante, der vergangenes Jahr in Kitzbühel in Runde eins zum Stolperstein für den scheidenden Dominic Thiem geworden war.

Bei den Frauen spielt Sinja Kraus gegen die Slowakin Viktoria Hruncakova.

Nur Grabher fix im Hauptfeld

Wegen der Pause des noch rekonvaleszenten Sebastian Ofner könnte es kein Österreicher in den Männer-Hauptbewerb schaffen. Bei den Frauen gibt es mit Julia Grabher eine Fixstarterin. Neumayer und Kraus standen bisher noch nie in einem Major-Hauptfeld.

Nicht beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres dabei ist Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova. Die Weltranglisten-Zehnte aus Tschechien verzichtet wegen einer noch nicht ausgeheilten Rückenverletzung auf den Melbourne-Trip.

