Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Simona Halep wird die Australian Open im kommenden Jänner verletzungsbedingt verpassen.

Auch das Turnier in Auckland zuvor werde sie wegen Knie- und Schulterproblemen nicht bestreiten, wie die ehemalige Weltranglisten-Erste auf Instagram mitteilte. Beim Heimturnier in Cluj-Napoca Anfang Februar wolle sie wieder dabei sein, so die 33-Jährige.

Bei den Australian Open hätte die im März von einer Dopingsperre in das Turniergeschehen zurückgekehrte Halep mit einer Wildcard in der Qualifikation antreten dürfen. In der Weltrangliste liegt die einstige French-Open- und Wimbledon-Siegerin aktuell nur auf Rang 877.

Die größten Bad Boys der Tennis-Geschichte