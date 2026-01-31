NEWS

Österreich kennt mögliche Gegner im WM-Quali-Playoff

Folgende zwei Länder könnten Österreichs letzte Hürde auf dem Weg zur Großveranstaltung 2027 sein.

Österreich kennt mögliche Gegner im WM-Quali-Playoff Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Handball-Männer bekommen es in der finalen Phase der Qualifikation für die WM 2027 mit dem Sieger des im März ausgespielten Duells Polen gegen Lettland zu tun.

Das ergab die am Samstag in Dänemark durchgeführte Auslosung. Die Play-offs mit Hin- und Rückspiel finden am 13./14. und 16./17. Mai 2026 statt. Die WM selbst geht im Jänner 2027 in Deutschland über die Bühne, das Gastgeberland sowie Titelverteidiger Dänemark sind bereits seit Längerem als Teilnehmer fix.

Bei der Europameisterschaft in Dänemark qualifizierten sich durch ihre Endplatzierungen auch noch Kroatien, Island, Portugal und Schweden für das Turnier.

Mykola Bilyk: Der Karten-Trickser unter den Handball-Stars

Slideshow starten

12 Bilder

Mehr zum Thema

Dänemark und Deutschland stehen im Finale der Handball-EM

Dänemark und Deutschland stehen im Finale der Handball-EM

Handball
1
Mit bald 39: Djokovic peilt elften Australian-Open-Sieg an

Mit bald 39: Djokovic peilt elften Australian-Open-Sieg an

Tennis - ATP
Revanche geglückt - Rybakina gewinnt Australian Open

Revanche geglückt - Rybakina gewinnt Australian Open

Tennis - WTA
Top 130 geknackt: Tagger holt ohne Satzverlust Turniersieg in VAE

Top 130 geknackt: Tagger holt ohne Satzverlust Turniersieg in VAE

Tennis - WTA
16
ÖFB Cup heute: SV Ried - SK Rapid

ÖFB Cup heute: SV Ried - SK Rapid

ÖFB-Cup
5
Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

Winter-Mix
2
ICE Hockey League LIVE: Vienna Capitals - Pioneers Vorarlberg

ICE Hockey League LIVE: Vienna Capitals - Pioneers Vorarlberg

ICE Hockey League

Kommentare

Sport-Mix Handball ÖHB-Nationalteam WM-Quali-Playoff WM-Qualifikation