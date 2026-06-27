Zverev kämpft vor Wimbledon-Auftakt mit ungewöhnlichem Problem

Alexander Zverev hat vor seinem Wimbledon-Auftakt am Dienstag mit einem gesundheitlichen Problem, ausgelöst durch den Untergrund, zu kämpfen.

Bei einer Pressekonferenz sagt er, nachdem er niesen muss: "Mir geht es super!" Lediglich eine Allergie mache ihm zu schaffen.

"Es ist einfach nur ein Problem, dass wir auf Rasen spielen und ich eine Rasenallergie habe. Die habe ich ja jedes Jahr", ergänzt der French-Open-Sieger.

Andere Gefühlslage nach Paris-Triumph

Nach seinem Erfolg in Paris fühlt er sich jedoch beflügelt. "Es fühlt sich schon anders an, da muss ich auch ehrlich sein zu mir selbst. Mit mehr Freude einfach, mehr Freiheit irgendwo auch, weil ich weiß, dass ich eins gewonnen und es geschafft habe", erklärt der Deutsche.

Zudem wolle er, wenn er am Platz stehe, seinen Job zu einhundert Prozent tun und sein bestes Tennis zeigen.

Zverev in Wimbledon noch nie im Viertelfinale

Beim Rasenklassiker startet er am Dienstag ins Turnier. Dabei trifft er auf Alexander Blockx aus Belgien. Natürlich will er nun auch in Wimbledon im Kampf um den Turniersieg mitmischen.

Allerdings hatte der Hamburger bisher in Wimbledon in seiner Karriere mit einigen Problemen zu kämpfen. Noch nie schaffte er den Sprung ins Viertelfinale. "Persönlich habe ich dieses Jahr allerdings ein anderes Gefühl", sagt der Weltranglistendritte abschließend.