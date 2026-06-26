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Travelers Championship: Straka zur Halbzeit abgeschlagen

Maximilian Steinlechner schafft dafür in Turin den Cut.

Travelers Championship: Straka zur Halbzeit abgeschlagen Foto: © IMAGO / UPI Photo
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Der Wiener Sepp Straka liegt beim Travelers Championship der Golfprofis in Cromwell/Connecticut zur Halbzeit am Ende des Feldes.

Beim ohne Cut gespielten, mit 20 Millionen Dollar dotierten PGA-Signature-Turnier lässt der 32-Jährige auf dem Par-70-Kurs einer 73 eine 72 folgen.

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler liegt als Führender bei gesamt 16 unter Par.

Beim DP-World-Tour-Turnier in Turin schafft Maximilian Steinlechner als 47. nach zwei 69er-Runden mit insgesamt vier unter Par den Cut. Bernd Wiesberger ist bei den Open d'Italia als 122. mit zwei über Par hingegen am Wochenende nicht mehr dabei.

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