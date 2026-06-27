Trotz vier Matchbällen! Kopp verpasst ersten Challenger-Titel

Ganz bitter für Sandro Kopp!

Der 25-jährige Tiroler verpasst beim ATP-50-Challenger im bulgarischen Plovdiv seinen ersten Titel auf dieser Turnierebene.

Eine 6:7, 6:3 und 6:7(8)-Pleite gegen den Spanier Inaki Montes-De La Torre lässt den Titeltraum des Tirolers platzen.

Kopp schafft nach Satzrückstand den Ausgleich

Zunächst muss sich Kopp nach einem knappen ersten Satz im Tiebreak mit 5:7 geschlagen geben.

Doch der Tiroler holt sich im zweiten Satz eine 3:1-Führung und serviert souverän zum 1:1-Satzausgleich aus.

Es folgt der Entscheidungssatz, in dem es zu einem wahren Schlagabtausch kommt.

Kopp verpasst den Sieg knapp

Dabei liegt Kopp früh mit 0:3 in Rückstand. Dem Tiroler gelingt aber eine starke Aufholjagd zur 4:3-Führung. Letztlich kommt es zu einem weiteren Tiebreak.

Kopp erspielt sich eine 6:3-Führung und holt sich drei Matchbälle. Allerdings lässt er jegliche Chancen aus und nutzt auch einen weiteren Matchball nicht aus.

Nach einem wahren Endspiel-Krimi muss er sich nach 3:24 Stunden letztlich geschlagen geben.

Dennoch war es für den Tiroler nach vier Erfolgen und dem Finaleinzug eine erfolgreiche Woche.