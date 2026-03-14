Sinner steht nach Sieg über Zverev im Indian-Wells-Finale

Der Italiener Jannik Sinner hat das Endspiel des ATP-Masters-1000-Tennisturniers in Indian Wells erreicht.

Der Weltranglisten-Zweite setzt sich am Samstag im Halbfinale gegen den Deutschen Alexander Zverev in 1:23 Stunden glatt 6:2,6:4 durch.

Zverev muss sich somit bereits das sechste Mal in Folge gegen seinen Konkurrenten geschlagen geben.

Im Endspiel trifft Sinner auf den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz oder Daniil Medwedew.