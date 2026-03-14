Die frühere Weltklassespielerin Liu Jia ist am Samstag als Vizepräsidentin und Nachwuchsausschussvorsitzende des Österreichischen Tischtennis-Verbands (ÖTTV) zurückgetreten.

Die 44-Jährige begründete den Schritt mit den aktuellen Entwicklungen im krisengeschüttelten Verband. "Nach langem Kampf und auch allen Versuchen, eine Lösung zu finden, habe ich das Gefühl, das Vertrauen ist gar nicht mehr da, und wir haben jetzt wirklich öffentlich negative Schlagzeilen", sagte Liu.

"Der Sport leidet total darunter, wir leiden alle. Wir haben einen Stopp der Förderungen, und das alles kann ich nicht mehr verantworten", sagte Liu Jia im ORF.

Vertrauensverlust in aktueller Krise

In einer schriftlichen Erklärung ergänzte die Oberösterreicherin, dass sie unter den gegebenen Umständen nicht mehr daran glaube, in der aktuellen Konstellation positive Veränderungen bewirken zu können. "Es gibt Situationen, in denen ein Weiterwirken nicht mehr Ausdruck von Stärke ist, sondern bedeuten würde, Verantwortung für Entwicklungen zu tragen, hinter denen man nicht mehr stehen kann."

Sie könne Athletinnen und Athleten, den Trainerinnen und Trainern, den Eltern, den vielen freiwillig Engagierten und all jenen, die ihr das Vertrauen geschenkt hätten, nicht mehr mit voller Überzeugung als Teil dieses Vorstands gegenübertreten.

Am Freitag hatten heimische Bundesligisten als Reaktion auf den Umgang mit schweren Vorwürfen gegen einen ehemaligen Jugendtrainer den Rücktritt von ÖTTV-Präsident Wolfgang Gotschke und Vizepräsident Conrad Miller gefordert. Das Sportministerium hatte zu Wochenbeginn die Förderungen für den ÖTTV gestoppt, bis mögliche Verfehlungen des Verbandes aufgeklärt sind.