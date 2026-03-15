Deshishku-Doppelpack! Young Violets gewinnen auf der Hohen Warte

Zehnter Saisonsieg für die Jung-Veilchen!

Die Young Violets Austria Wien gewinnen zum Abschluss der 21. Runde in der ADMIRAL 2. Liga auswärts beim First Vienna FC mit 2:0. Mann des Spiels ist U17-Vizeweltmeister Hasan Deshishku mit einem Doppelpack.

Früher Treffer ebnet den Weg

Die erste Hälfte auf der Hohen Warte ist umkämpft, mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einem guten Beginn der Hausherren schlagen die Gäste direkt eiskalt zu.

Stürmer David Ewemade bedient mit einem Stanglpass Deshishku am zweiten Pfosten und der Mittelfeldspieler schiebt die Kugel ohne Probleme zur Führung ein (17.).

Danach sind die Jung-Veilchen die aktivere Mannschaft und haben auch die besseren Chancen, ein weiterer Treffer gelingt jedoch nicht vor der Pause.

Deckel drauf

Wie auch schon im ersten Durchgang beginnt die Vienna besser, doch erneut treffen die Violetten. Deshishku bedient den mitlaufenden Philipp Hosiner, der den Ball jedoch nur an den Pfosten knallt. Der Abpraller landet aber vor den Füßen von Deshishku und der Offensivspieler trifft zum 2:0 (55.).

Die Gastgeber versuchen in weiterer Folge die Partie nochmal spannend zu machen, ein Treffer will ihnen aber nicht gelingen. So feiern die Young Violets einen 2:0-Auswärtserfolg und ziehen in der Tabelle am FC Liefering vorbei. Die Vienna bleibt Neunter.

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