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Rodionov verpasst Endspiel in Cherbourg
Der 26-Jährige muss sich Filippo Romano nach einem harten Fight knapp geschlagen geben.
Jurij Rodionov muss weiter auf seinen ersten Titel des Jahres 2026 warten.
Der 26-jährige Österreicher scheitert am Samstag im Halbfinale des ATP-Challenger-Turniers in Cherbourg an Filippo Romano (ATP-541.).
Rodionov muss sich dem 20-jährigen Italiener im Hartplatz-Semifinale nach 1:56 Stunden Spielzeit mit 6:7(5), 6:2, 4:6 beugen.
Bislang stand Rodionov in diesem Jahr in einem Challenger-Endspiel. In Noumea verlor er im Jänner jedoch gegen Arthur Gea. Das Warten auf den ersten Titel des Jahres geht damit weiter.
In der Weltrangliste gelingt Rodionov auch kein echter Sprung. Im Live-Ranking nimmt die aktuelle Nummer 177 der Welt Platz 176 ein - einen Punkt und einen Platz hinter Joel Schwärzler.