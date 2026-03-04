NFL-Team setzt Star-Quarterback vor die Tür

Die Arizona Cardinals haben ihren zweimaligen Pro-Bowl-Quarterback Kyler Murray darüber informiert, dass sie planen, ihn zu Beginn des neuen Liga-Jahres am 11. März freizustellen.

Murray, dem mindestens 36,8 Millionen Dollar an garantierten Geldern zustehen, wird es freistehen, nach seiner Freistellung bei jedem Team zu unterschreiben.

Der 28-Jährige postete eine Abschiedsnachricht an die Fans von Arizona in den sozialen Medien und drückte sein Bedauern aus, dass er mit der Franchise keinen größeren Erfolg erzielen konnte. Während seiner siebenjährigen Amtszeit führte er das Team nur einmal in die Playoffs – eine Niederlage im Jahr 2021.

„An jeden, der mich unterstützt und meiner Familie und mir während meiner Zeit in AZ Freundlichkeit entgegengebracht hat, von ganzem Herzen danke“, schrieb Murray. „Ich wollte nichts mehr, als derjenige zu sein, der die 77-jährige Durststrecke für diese Organisation beendet. Es tut mir leid, dass ich uns enttäuscht habe. Ich wünsche dieser Gemeinschaft und meinen Brüdern nur das Beste.“

Er fuhr fort: „Ich bin kein Fremder im Angesicht von Widrigkeiten, ich bin auf das Nächstbeste vorbereitet. Ich vertraue auf Gott und meine Arbeitsmoral. Ich glaube fest daran, dass meine besten Spiele noch vor mir liegen und ich freue mich darauf, das zu beweisen. Gottvertrauen.“

Probleme und Erfolg

Murray spielte in der vergangenen Saison nur in fünf Spielen – er warf für 962 Yards, sechs Touchdowns und drei Interceptions –, bevor er sich gegen die Tennessee Titans eine Fußverletzung zuzog. Die Cardinals glaubten zunächst, Murray würde nur wenige Wochen ausfallen, aber Ersatzmann Jacoby Brissett spielte in seiner Abwesenheit gut, was zu einer unbehaglichen Quarterback-Kontroverse führte.

Murray wurde schließlich auf Injured Reserve gesetzt und verpasste den Rest der Saison. Die Cardinals beendeten die Saison mit einer Bilanz von 3-14 und entließen Trainer Jonathan Gannon.

Murray kam mit riesigen Erwartungen nach Arizona, nachdem er 2019 die Heisman Trophy an der University of Oklahoma gewonnen hatte, und er lieferte zeitweise auch ab. Er war der Offensive Rookie of the Year der AP und sorgte für mehrere elektrisierende Highlights, wie den sogenannten „Hail Murray“ im Jahr 2020, als er mit DeAndre Hopkins im letzten Spiel des Spiels für einen spielentscheidenden Touchdown gegen die Buffalo Bills warf.

Der Höhepunkt seiner Zeit bei den Cardinals kam im Jahr 2021, als das Team Anfang Dezember auf eine Bilanz von 10-2 sprang. Aber Arizona ließ zum Ende der Saison nach, verlor vier der letzten fünf Spiele und wurde dann von den Los Angeles Rams im Wild-Card-Spiel mit 34:11 ausgeschieden.