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Zum zweiten Mal in der Geschichte: NFL-Saisonstart vorverlegt

Der NFL-Kickoff findet heuer nicht wie gewohnt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (MEZ) statt.

Zum zweiten Mal in der Geschichte: NFL-Saisonstart vorverlegt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Seattle Seahawks eröffnen die neue NFL-Saison einen Tag früher als gewohnt.

Aufgrund des Melbourne-Spiels, in dem die LA Rams am Melbourne Cricket Ground auf die San Francisco 49ers treffen, erfolgt der NFL-Kickoff bereits am Mittwoch. Das Spiel in "Down Under" findet wegen der Zeitverschiebung am Donnerstag (US-Zeitzone) statt.

Da der amtierende Super-Bowl-Champion traditionell die neue Saison eröffnet, wird das Spiel auf Mittwoch vorverlegt.

Saisonstart zum zweiten Mal in der NFL-Geschichte am Mittwoch

In der 75-jährigen Geschichte der NFL ist das erst einmal der Fall gewesen. Vor 14 Jahren ist das erste Saisonspiel ebenso auf Mittwoch verschoben worden. Barack Obama hat damals eine Dankesrede auf dem Demokraten-Parteitag gehalten.

Auf wen die Seahwaks am 9. September treffen, steht noch nicht fest. Der Spielplan wird erst Anfang Mai veröffentlicht. Mögliche Gegner sind die Bears, Cardianls, Chargers, Chiefs, Cowboys, Giants und Patriots.

Bilder: Star-Auflauf bei Super Bowl LX

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