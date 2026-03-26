BC Vienna besiegt in ABA-League Borac

Die Basketball-Männer von BC Vienna haben am Donnerstagabend in der Play-out-Phase der ABA League wieder einen Erfolg gefeiert.

Die Wiener besiegten zu Hause im Hallmann Dome den serbischen Verein Borac Cacak nach einem harten Kampf mit 84:81 (43:35).

Nach einer starken ersten Halbzeit und einer zwischenzeitlich klaren Führung wurde die Partie nach dem Seitenwechsel noch einmal zu einem echten Krimi, den die Wiener mit Nervenstärke und Einsatz für sich entschieden.