NEWS

WTA Finals Riyadh: Favoritinnen setzen sich vorerst durch

Aryna Sabalenka bleibt ungeschlagen. Coco Gauff steht nun bei einem Sieg und einer Niederlage.

WTA Finals Riyadh: Favoritinnen setzen sich vorerst durch Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Aryna Sabalenka zeigt bei den WTA Finals in Riyadh mal wieder wie der Hase läuft!

In der Gruppenphase hat die Nummer eins der Welt bis dato zwei Siege aus zwei Spielen zu Buche stehen. Obwohl die 27-Jährige in ihrem Match gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula in der dritten Satz musste, setzte sie sich am Dienstag schlussendlich mit 6:4, 2:6, 6:3 durch.

Pegula bewies schon in ihrer ersten Gruppenpartie ihre gute Form, als sie sich im Auftaktspiel gegen ihre zehn Jahre jüngere Landsfrau Coco Gauff mit 6:4, 6:7 (4), 6:2 durchsetzte.

Gauff hält ihre Aufstiegschancen mit einem Sieg über die Italienerin Jasmin Paolini am Leben: Die 21-Jährige gewann 6:3, 6:2.

Ein Gruppenspiel ist noch ausständig. Die zwei Besten steigen auf.

Mehr zum Thema

Rybakina und Anisimova feiern Siege bei WTA Finals

Rybakina und Anisimova feiern Siege bei WTA Finals

Tennis - WTA
1
Tennis-Jahr für Julia Grabher wohl beendet

Tennis-Jahr für Julia Grabher wohl beendet

Tennis - WTA
Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar

Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar

Mehr Sport
8
Nach Erfolgslauf: Tagger macht Riesensprung im WTA-Ranking

Nach Erfolgslauf: Tagger macht Riesensprung im WTA-Ranking

Tennis - WTA
5
Sabalenka zum Auftakt der Finals souverän

Sabalenka zum Auftakt der Finals souverän

Tennis - WTA
2
Lobnig bei Anreise zur Küstenruder-WM aus Türkei ausgewiesen

Lobnig bei Anreise zur Küstenruder-WM aus Türkei ausgewiesen

Mehr Sport
4
User-Endzone: Das war ungewöhnlich schlecht

User-Endzone: Das war ungewöhnlich schlecht

Football
7
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Aryna Sabalenka Coco Gauff WTA Finals