WTA Finals Riyadh: Favoritinnen setzen sich vorerst durch

Aryna Sabalenka zeigt bei den WTA Finals in Riyadh mal wieder wie der Hase läuft!

In der Gruppenphase hat die Nummer eins der Welt bis dato zwei Siege aus zwei Spielen zu Buche stehen. Obwohl die 27-Jährige in ihrem Match gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula in der dritten Satz musste, setzte sie sich am Dienstag schlussendlich mit 6:4, 2:6, 6:3 durch.

Pegula bewies schon in ihrer ersten Gruppenpartie ihre gute Form, als sie sich im Auftaktspiel gegen ihre zehn Jahre jüngere Landsfrau Coco Gauff mit 6:4, 6:7 (4), 6:2 durchsetzte.

Gauff hält ihre Aufstiegschancen mit einem Sieg über die Italienerin Jasmin Paolini am Leben: Die 21-Jährige gewann 6:3, 6:2.

Ein Gruppenspiel ist noch ausständig. Die zwei Besten steigen auf.