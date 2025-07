Thiem über Tagger: "Topversprechen für die Zukunft!"

Dominic Thiem ist zurück in Kitzbühel!

Der Sieger von 2019 und ehemalige Weltranglisten-Dritte stattete am Mittwoch der Gamsstadt erstmals seit seinem Rücktritt im vergangenen Jahr wieder einen Besuch ab.

Dabei nahm sich der 32-jährige Niederösterreicher auch für ein paar Journalisten Zeit mit denen er unter anderem über die Entwicklung des Tennis in den letzten Monaten sprach, als auch über das große Potenzial von Lilli Tagger.

"Sie ist auf jeden Fall ein Topversprechen für die Zukunft", hält Thiem große Stücke auf Österreichs Tennis-Hoffnung.

Außerdem sprach der US-Open-Gewinner über

...seine Rückkehr nach Kitzbühel als Nicht-Spieler

Es ist immer schön, nach Kitzbühel zurückzukehren. Es war zwar als Spieler jahrelang ein tolles Erlebnis, auf der anderen Seite ist es aber sehr entspannt – ohne Druck und Stress! So wie es jetzt ist, ist es gut.

...sein neues Leben

Die ersten Monaten waren natürlich eine Umstellung, aber ich bin jetzt gut reingekommen. Ich habe mich bald mit neuen Themen beschäftigt und geschaut, dass keine Langeweile aufkommt und ich in kein "Loch" falle. Ich verfolge das Tennis unglaublich gerne und habe auch bei vielen Turnieren zugeschaut. Unter anderem war ich am Center Court von Wimbledon, wo ich selbst leider nie gespielt habe.

...Thiem Energy

Wir haben "Thiem Energy" vor einem Jahr gegründet und seitdem hab ich mich stark mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Davor hatte ich mit Strom und Energie ja gar nichts am Hut. Es ist schon sehr viel weitergegangen, wir sind aber immer noch am Anfang.

...die Kooperation mit der Thiem-Academy Burgenland

Das ist für mich extrem schön. Das Tennis ist immer noch meine große Leidenschaft und liegt mir sehr am Herzen. In der Akademie trainieren viele sensationelle Jungs und Mädels. Ein paar davon könnten vielleicht hier in wenigen Jahren mitspielen. Das wäre das große Ziel.

Die beiden haben das Tennis definitiv auf ein neues Level gehoben. Thiem über Sinner und Alcaraz

...das Abschneiden der Österreicher in Kitzbühel

Misolic hatte richtig gute letzte Wochen. Ich habe mir auch sein Match gegen Etcheverry angesehen. Die anderen haben alle knapp verloren. Das kann leider immer passieren. Das Turnier war gut besetzt bzw. alle Spieler auf so einem guten Level, dass mit Ausnahme von Sinner und Alcaraz immer fast alles passieren kann. Deshalb würde ich sagen, dass es schon eine gute Woche war. Es hängt halt immer auch von der Tagesform ab.

...das Duell Sinner gegen Alcaraz

Die beiden haben das Tennis definitiv auf ein neues Level gehoben. Das ist aber auch der normale Lauf der Zeit. Für den ganzen Tennis-Sport ist es gut, dass es da wieder zwei gibt, die das machen. Das French-Open-Finale war absolut außergewöhnlich und weit über das Tennis hinaus eine sensationelle Werbung für den Sport.

...eine mögliche Zukunft als Trainer

Aktuell schließe ich das definitiv aus. Wenn du das gescheit anlegen willst, lebst du ein ähnliches Leben wie als Spieler. Viele Reisen und du musst jeden Tag stundenlang auf dem Platz stehen. Das hatte ich jetzt viele Jahre lang. Deshalb bin ich da definitiv nicht bereit dazu.

Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs

...den Junioren-French-Open-Sieg von Lilli Tagger

Ich habe es natürlich verfolgt und mich unglaublich darüber gefreut. Sie ist eine super nette Person und hat ein super Spiel mit ihrer einhändigen Rückhand. Sie ist auf jeden Fall ein Topversprechen für die Zukunft. Sie hat ja schon einige Erfolge auf der WTA-Tour gefeiert und ein 35er Turnier gewonnen. Da ist schon extrem viel da. Mit Francesca Schiavone hat sie auch eine richtig gute Trainerin, die definitiv weiß, was es braucht, um oben anzukommen. Ich wünsche ihr nur das Beste und ich hoffe, dass sie im Ranking schnell raufschießt.

...die Belastungen auf der Tour

Auf der Tour ist es oft nicht möglich, dass man sich mal ein paar Wochen rausnehmen kann. Wenn man es könnte, würden sich Körper und Seele eh schnell wieder erholen. Der Körper und der Geist schreien oft nach einem oder zwei Tage nach Pause. Oft geht das aber nicht und man sitzt schon wieder in einem Langstreckenflug und muss trotz Jetlang ein Training machen. Das summiert sich über die Jahre hinweg auf. Das habe ich schon gemerkt, dass bei mir nach dem Rücktritt extrem viel Stress abgefallen ist. Das ist sehr angenehm.