Am Freitag steht für Filip Misolic das Viertelfinale beim 250er-Event im schwedischen Bastad an.

In diesem trifft das ÖTV-Ass auf den an Nummer fünf gesetzten Camilo Ugo Carabelli (ARG/ATP-Nr. 59). Die Partie ist als zweite nach 11:00 Uhr angesetzt (vsl. ab 12:10 Uhr im LIVE-Ticker).

Der Grazer, der sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld spielte, befindet sich auf einem Hoch. Nach dem Auftaktsieg über Elmer Moller folgte der Erfolg über Titelverteidiger Nuno Borges, gegen den Misolic drei Matchbälle in Folge abwehrte.

Gegner Camilo Ugo Carabelli besiegte im Achtelfinale den Niederländer Botic van de Zandschulp nach fast drei Stunden 7:6(3), 5:7, 6:3.

Im H2H steht es 2:0 für Misolic. Im ersten Aufeinandertreffen gab Carabelli in der Qualifikation zu den US Open 2023 auf. Das letzte Duell im April 2024 gewann der Österreicher in Bukarest.

