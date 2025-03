Sebastian Ofner wird am Dienstag (ab ca. 11:40 Uhr im LIVE-Ticker <<<) erstmals seit vergangenem August wieder ein ATP-Match bestreiten.

Der Steirer trifft in der ersten Runde des ATP-Challengers in Murcia auf den Belgier Kimmer Coppejans.

Zuvor musste Ofner aufgrund einer Fersenverletzung das Jahr 2024 vorzeitig abbrechen und sich mehreren Operationen unterziehen. In der Weltrangliste ist der 28-Jährige mittlerweile auf Platz 131 abgerutscht.

In Murcia hat Ofner nun den Belgier Kimmer Coppejans vor der Brust. Der 31-Jährige ist die Nummer 325 der Welt und erreichte zuletzt beim ITF-Turnier in Quinta Do Lago (POR) die dritte Runde.

