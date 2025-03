Wien-Sieger Draper holt sich den Titel in Indian Wells

Wien-Sieger Jack Draper feiert am Sonntag mit dem Triumph beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells den bisher größten Erfolg seiner Karriere.

In einer dominanten Vorstellung vom ersten bis zum letzten Ball stürmt der 23-jährige Brite zu einem klaren 6:2, 6:2-Sieg gegen Holger Rune und holt sich damit seinen ersten ATP-1000-Titel.

Nachdem er auf dem Weg ins Finale unter anderem den zweifachen Titelverteidiger Carlos Alcaraz und die Amerikaner Ben Shelton und Taylor Fritz eliminierte, sparte sich Draper seine stärkste Leistung für den Finaltag auf.

Draper nach Turniersieg beinahe sprachlos

"Es ist unglaublich. Damit habe ich nicht gerechnet", sagte Draper im Sieger-Interview. "Ich habe im Laufe der Zeit viel Arbeit investiert, und ich bin einfach so dankbar und glücklich, dass ich hier spielen kann, dass mein Körper gesund ist und dass ich mich großartig fühle. All die Arbeit, die ich in den letzten Jahren geleistet habe, fühlt sich an, als würde sie auf der großen Bühne zusammenkommen. Ich kann das nicht in Worte fassen."

Neben seinem dritten ATP-Tour-Titel wird Draper auch mit seinem Top-10-Debüt belohnt. Am Montag wird er sich im ATP-Ranking um sieben Plätze auf Platz sieben verbessern.

"Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass ich es verdient habe", sagte Draper über den Meilenstein. "Die vielen Widrigkeiten, die ich durchgemacht habe, die vielen Opfer, die Zeit, die alle Menschen um mich herum in mich investiert haben und die harte Arbeit. Es ist ein emotionales Gefühl, zu wissen, wie viel man durchgemacht und investiert hat, und jetzt hier zu sein und zu sagen, dass ich morgen die Nummer 7 der Welt sein werde, ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet."

Das Finale war das erste auf ATP-1000-Ebene, das von zwei Spielern bestritten wurde, die in den 2000er Jahren geboren wurden.

Souveräne Vorstellung von Draper

Draper gab im ersten Satz nur vier Punkte bei eigenem Aufschlag ab und hatte eine Breakchance zur 5:0-Führung. Im ersten Spiel des zweiten Satzes gelang ihm erneut ein Break und er konnte den Satz ohne Breakball gegen sich beenden.

"Ich hatte das Gefühl, dass ich das Spiel gut angegangen bin. Gestern hatte ich ein paar Höhen und Tiefen während des Matches, ein bisschen wenig Energie gegen Carlos und daraus habe ich heute gelernt", sagte Draper über seinen 6:1, 0:6, 6:4-Sieg gegen Alcaraz. Dieser Satz war der einzige, den der Brite in sechs Matches in Indian Wells verlor.

"Ich wusste, dass Holger rauskommen würde und wirklich gutes Tennis spielen würde, also musste ich aggressiv sein und vom ersten Ball an auf Sieg spielen", fuhr er fort. "Das ist mir erstaunlich gut gelungen, ich habe ihn nicht spielen lassen und ich hatte das Gefühl, dass ich das Match diktiert habe."