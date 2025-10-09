Suche
    Bergs, Zizou BER
    Djokovic, Novak DJO
    Endstand
    0:2
    3:6 , 5:7
    Djokovic beißt die Zähne zusammen - Monegasse mit Sensation

    Der serbische Superstar steht beim 1000er in Shanghai bereits unter den letzten Vier.

    Djokovic beißt die Zähne zusammen - Monegasse mit Sensation Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Novak Djokovic hat es am Donnerstag in Shanghai nicht leicht, der serbische Rekordsieger bleibt aber auf Kurs für seinen fünften Titel in der chinesischen Hafen-Metropole.

    Der ehemalige Weltranglisten-Erste besiegt den Belgier Zizou Bergs mit 6:3, 7:5 und sichert sich damit seinen Platz im Halbfinale.

    Djokovic, der im Achtelfinale gegen Juame Munar mit einem Beinproblem und der Hitze von Shanghai zu kämpfen hatte, hat auch im ersten Satz gegen Bergs wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen.

    Doch er schüttelt das scheinbare Problem mit seinem linken Fuß ab und zieht zum 80. Mal ins Halbfinale eines 1000ers ein - Rekord! Der 38-jährige Djokovic ist nun zwei Siege von seinem 41. ATP-1000-Titel entfernt, dem ersten seit dem Paris 2023.

    Sensations-Monegasse sorgt weiter für Furore

    Zwischen Djokovic und einem Platz im Finale von Shanghai steht Valentin Vacherot.

    Der Qualifikant aus Monaco ist die Sensation des Turniers. Am Donnerstag schlägt der 26-jährige Rechtshänder auch den an Position 10 gesetzten Holger Rune mit 2:6, 7:6 (4) und 6:4.

    Vacherot is aktuell nur die Nummer 204 der Welt. Vor zwei Wochen verlor er noch beim Challenger-Turnier in Cassis gegen Jurij Rodionov. Nun steht er erstmals im Halbfinale eines 1000er-Turniers.

    Bislang hat Vacherot knapp 600.000 Dollar Preisgeld in seiner Karriere erspielt. In Shanghai hat er nun schon 332.160 Dollar fix in der Tasche.

