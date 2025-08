Rune blitzt bei Wimbledon-Doppelsiegerin mit Flirtversuch ab

Holger Rune gehört mit seinen 22 Jahren schon zu den besten zehn Tennisspielern der Welt. In Sachen Flirten hat er wohl noch Aufholbedarf.

Er handelte sich nämlich eine Abfuhr seiner WTA-Kollegin Veronika Kudermetova ein. Das gibt die aktuelle Nummer 42 in einem Podcast ihrer ehemaligen Doppelpartnerin Elena Vesnia preis.

Kudermetowa ist verheiratet

Die Nummer neun der Welt schrieb der Russin eine private Nachricht per Instagram. Diese antwortete mit einer klaren Ansage: "Wenn du dir mein Instagram-Profil anschaust, siehst du, dass ich einen Ehemann habe."

Zudem fügte sie an: "Junge, ich bin wahrscheinlich zu alt für dich."

Daraufhin habe sich Rune entschuldigt. Seitdem grüße der 22-Jährige Kudermetowa nicht einmal, wenn sie sich bei Turnieren begegnen.

Anders als in seinem Liebesleben läuft es am Tenniscourt gut. In dieser Woche hat beim Masters in Toronto ins Achtelfinale gespielt, wo er auf den Titelverteidiger Alexei Popyrin treffen wird.

