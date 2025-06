Ofner: "Dann wird es gegen Spieler wie Rublev schwierig"

Für Sebastian Ofner war am Dienstag beim ATP-500-Turnier in Halle in der ersten Runde gegen den Russen Andrey Rublev Endstation (Spielbericht>>>).

Der 29-jährige Steirer nahm die glatte Zwei-Satz-Niederlage gegen die Nummer vier der Setzliste widerspruchslos zur Kenntnis: "So wie er serviert hat, hatte ich wenig Zugriff. Wenn man merkt, dass der andere so gut serviert, weiß man, dass man selbst gut durchservieren muss und das hab ich heute leider nicht gemacht. Dann wird es gegen einen Spieler wie den Rublev schwierig."

Für Ofner war die Reise nach Halle trotzdem lohnenswert. Schließlich kämpfte sich der ÖTV-Daviscupper davor mit zwei starken Siegen erfolgreich durch die Qualifikation.

Ofner: "Guter Start in die Rasen-Saison"

"Es war ein guter Start in die Rasen-Saison. Ich habe die Qualifikation geschafft und ein Okay-Match gegen den Rublev gespielt. Für mich hat Halle also ganz gut gepasst", so Ofner, der seinen Blick schon auf die kommenden Aufgaben richtet.

"Jetzt steht die Qualifikation auf Mallorca auf dem Programm und danach ist eh schon Wimbledon. Es sind also eh nur mehr zwei Turniere auf Rasen, ehe es wieder auf Sand zurück geht."

