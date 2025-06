Tennis LIVE: Sebastian Ofner - Andrey Rublev in Halle

Auftakt zum ATP-500-Rasen-Turnier in Halle!

Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner bekommt es in der ersten Runde mit Andrey Rublev zu tun (Ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der 29-jährige Steirer, der sich souverän durch die Qualifikation spielte, ist gegen die Nummer 14 der Welt klarer Außenseiter. Ofner geht dennoch voller Selbstbewusstsein in die Partie und rechnet sich Chancen aus (Hier nachlesen >>>).

Das Turnier in Halle ist eines von drei Rasen-Events, dass Ofner in dieser Saison bestreiten will. Danach kommt Mallorca und anschließend das große Highlight in Wimbledon.

LIVE-Ticker:

