Nach Sebastian Ofner schafft auch Lukas Neumayer beim Challenger-Turnier in Girona den Sprung ins Achtelfinale.

Der 22-jährige Salzburger schlägt am Mittwochabend in seinem Auftaktspiel den zwei Jahre jüngeren Portugiesen Henrique Rocha (ATP 161) sicher in zwei Sätzen mit 6:4, 6:2. Im Head-to-Head erhöht Neumayer damit auf 2:0.

Nun kommt es für den Bresnik-Schützling am Donnerstag zum Österreicher-Duell mit Landsmann Ofner.

Auf ATP-Ebene trafen die beiden schon zwei Mal aufeinander. Im Vorjahr gewann Neumayer beim Generali Open in Kitzbühel hauchdünn im Tiebreak des dritten Satzes. 2023 schlug Ofner Neumayer ausgerechnet bei dessen Heim-Turnier in Salzburg.

