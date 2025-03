Für Österreichs Nummer eins geht es am Mittwoch (ab 10 Uhr im LIVE-Ticker >>>) beim ATP-Challenger in Girona in der ersten Runde gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo.

Der 28-jährige Steirer gab erst vor wenigen Tagen beim Challenger in Murcia sein Comeback nach sechsmonatiger Verletzungspause. Dort kassierte das ÖTV-Ass nach über zwei Stunden eine 1:6, 7:6(4), 3:6-Niederlage gegen den Belgier Kimmer Coppejans (Alle Infos >>>).

Im Head to Head mit dem Argentinier Cerundolo steht es 1:0 für den Österreicher. Ofner setzte sich im Juli 2023 im bisher einzigen Duell mit der Nummer 126 der Welt in Salzburg souverän mit 6:0 und 6:2 durch.

