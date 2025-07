Die Vergangenheit der beiden ist nicht unbelastet, nun arbeiten sie aber wieder zusammen.

"Jannik Sinner hat Umberto Ferrara mit sofortiger Wirkung als Fitnesstrainer wieder eingestellt", verkündete Sinners Managementfirma Avima in einer Pressemitteilung am Mittwoch. "Umberto hat in Janniks Entwicklung bis heute eine wichtige Rolle gespielt, seine Rückkehr steht für eine Erneuerung des Fokus auf Kontinuität und Leistung auf dem höchsten Level."

Dopingvorfall als Ursache

Ferrara wurde im vergangenen Jahr von Sinner entlassen, nachdem der Tennisspieler für ein Dopingvergehen drei Monate gesperrt wurde. Verantwortlich war die Anwendung des Mittels Trofodermin, das Ferrara gekauft hatte.

Er sah die Schuld für den Vorfall aber letztlich bei seinem Physiotherapeut Giacomo Naldi. Dieser ist noch immer auf der Tour aktiv, aber nicht mehr im Team vom italienischen Tennis-Ass.

