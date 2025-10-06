Favoritensterben in Shanghai geht weiter

Das Favoritensterben beim Masters 1000 in Shanghai geht weiter. Alexander Zverev, der höchst gesetzte Spieler, der noch im Turnier war, scheitert bereits in Runde drei.

Gegen den Franzosen Arthur Rinderknech (ATP-54) gewinnt der Deutsche den ersten Satz noch mit 6:4. Mit Fortdauer der Partie steigert sich sein Gegner aber und minimiert seine Fehlerquote. Mit 6:3 geht der zweite Satz an Rinderknech.

Im Entscheidungssatz nimmt der Franzose dem Weltranglistendritten gleich zweimal den Aufschlag ab. Für Zverev ist es bereits die zweite Niederlage gegen den aufschlagstarken Franzosen. In Wimbledon unterlag er vor drei Monaten in fünf Sätzen.

Zwei andere Top-10-Spieler sind dagegen souverän ins Achtelfinale eingezogen. Alex de Minaur, gewinnt gegen Kamil Majchrzak aus Polen mit 6:1 und 7:5.

Auch Lorenzo Musetti gewinnt in zwei Sätzen gegen seinen Landsmann Luciano Darderi.

Die größten Tennis-Rivalitäten der Open Era