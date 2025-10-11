Suche
    Djokovic, Novak DJO
    Vacherot, Valentin VAC
    Endstand
    0:2
    3:6 , 4:6
    • Spielbericht
    • Live-Spielfeld
    • Statistik
    • Details
    news

    Djokovic scheitert im Shanghai-Halbfinale an Qualifikanten

    Der Routinier muss sich im Halbfinale völlig überraschend einem Qualifikanten aus Monaco geschlagen geben.

    Djokovic scheitert im Shanghai-Halbfinale an Qualifikanten Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Aus im Halbfinale! 

    Novak Djokovic muss sich beim ATP-1000-Turnier in Shanghai völlig überraschend dem Qualifikanten aus Monaco, Valentin Vacherot, mit 3:6, 4:6 geschlagen geben.

    Der Serbe kassiert bereits im ersten Satz zwei Breaks, in Satz Nummer zwei läuft das Duell lange Zeit auf Augenhöhe, ehe Vacherot dem "Djoker" den Aufschlag zum 5:4 abnimmt. Nach 1:43 Stunden verwertet der Underdog seinen zweiten Matchball.

    Es war das erste Duell des 26-Jährigen mit dem 38-jährigen Paris-Olympiasieger, nun spielt er um seinen ersten Titel auf der Tour.

    Besiegt Vacherot auch am Sonntag im Endspiel seinen französischen Cousin Arthur Rinderknech, der ebenfalls überraschend den Russen Daniil Medvedev mit 4:6, 6:2, 6:4 eliminiert, würde er in die Top 40 einziehen.

    Nach seinem Auftaktsieg gegen den Serben Laslo Djere hat der Shootingstar fünf Gesetzte en suite besiegt, darunter außer Djokovic u.a. den kasachischen Kitzbühel-Sieger Alexander Bublik (14) und den Dänen Holger Rune (10). Inklusive Quali gelangen Vacherot in Shanghai acht Siege.

    Vacherot, der nun erster ATP-Finalist aus Monaco ist, musste sich erst vor zwei Wochen beim Challenger-Turnier in Cassis dem ÖTV-Daviscupper Jurij Rodionov geschlagen geben.

