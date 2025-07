Comeback bleibt aus: Misolic scheitert in Bastad

Für Filip Misolic sind die Nordea Open 2025 im Viertelfinale beendet. Der 23-jährige Grazer unterliegt dem an Nummer fünf gesetzten Camilo Ugo Carabelli 3:6, 5:7.

Misolic startet gut in die Partie, übernimmt in den Ballwechseln die Initiative. Er drängt Ugo Carabelli in die Defensive, allerdings kommt der Argentinier beim Stand von 2:2 immer mehr in Fahrt. Misolic kassiert daraufhin zwei Breaks und verliert Satz eins mit 3:6.

In Satz zwei erwischt der Österreicher den besseren Start und liegt mit Break vor 4:2 in Führung. Aber Ugo Carabelli gibt nicht klein bei, dreht den Satz und erspielt sich einen Matchball bei 5:4.

Diesen kann Misolic bei eigenem Aufschlag zunächst abwehren und zum 5:5 ausgleichen. Im nächsten Anlauf schafft der Argentinier aber das entscheidende Break zum 7:5, was den Matchsieg bedeutet.

Trotzdem gibt es erfreuliche Nachrichten: Denn Misolic wird ein neues Career-High erreichen. Im Live-Ranking ist Misolic auf Rang 97 abgerutscht, jedoch sind die Top 100 für ihn so gut wie sicher.

