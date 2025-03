Nick Kyrgios darf in Miami über seinen ersten Sieg seit mehr als zwei Jahren jubeln.

Der extrovertierte Australier, der dank seines "Protected Rankings" im Hauptfeld steht, setzt sich gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald nach 1:42 Stunden mit 3:6, 6:3 und 6:4 durch. Damit zieht er in die zweite Runde ein, wo mit dem an Position 22 gesetzten Karen Khachanov ein echter Härtetest wartet.

Kyrgios gab in diesem Jahr sein Comeback auf der ATP-Tour, nachdem er 18 Monate aufgrund einer Verletzung am Handgelenk - ähnlich wie jene, mit der Dominic Thiem zu kämpfen hatte - zum Zuschauen gezwungen war. Sein letzter Sieg datiert vom 6 Oktober 2022, als er sich in Tokio gegen Kamil Majchrzak aus Polen durchsetzen konnte.

"Der Sieg gibt mir natürlich Energie, aber ich muss realistisch bleiben und schauen, ob mein Handgelenk morgen wieder schmerzt. Es ist sehr anstrengend hier", sagte der einstige Wimbledon-Finalist im Anschluss an die Partie.

Nach seinem Comeback bei den Australian Open dieses Jahres, wo Kyrgios erneut starke Schmerzen plagten, gab der 29-Jährige sogar an, über ein Karriereende nachzudenken.

Monfils eine Runde weiter

Ebenfalls eine Runde weiter ist der französische Routinier Gael Monfils, der sich mit 6:3, 3:6, 6:4 gegen den Ungarn Fabio Maroszan durchsetzen konnte und nun auf Jiri Lehecka trifft. Damit setzt der 38-Jährige ein weiteres Ausrufezeichen.

Ebenfalls am ersten Tag siegreich waren unter anderem auch Alexander Bublik (vs. Baez) und David Goffin (vs. Vukic).

